Переобрано президента ФІФА
22:04, 01 червня 2011Спорт
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Ну, в сенсі, знову переобрано
Чинний президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф БЛАТТЕР сьогодні був переобраний на ту саму посаду на 61-му конгресі в Цюріху.
"За" БЛАТТЕРА проголосували 186 з 203 представників національних асоцацій.
Єдиний його конкурент - президент Азіатської конфедерації футболу Мохамед бен ХАММАМ - 29 травня зняв свою кандидатуру через корупційний скандал.
Й.БЛАТТЕР посідає місце президента ФІФА з 1998 року. Для 75-річного швейцарця це буде вже четвертий термін правління
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