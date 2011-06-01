Переобрано президента ФІФА

Чинний президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф БЛАТТЕР сьогодні був переобраний на ту саму посаду на 61-му конгресі в Цюріху.

"За" БЛАТТЕРА проголосували 186 з 203 представників національних асоцацій.

Єдиний його конкурент - президент Азіатської конфедерації футболу Мохамед бен ХАММАМ - 29 травня зняв свою кандидатуру через корупційний скандал.

Й.БЛАТТЕР посідає місце президента ФІФА з 1998 року. Для 75-річного швейцарця це буде вже четвертий термін правління