У Сумах сьогодні не продаватимуть спиртне

Сьогодні, 25 травня, всім торговим точкам, розташованим у центральній частині Сум і на території, прилеглій до стадіону «Ювілейний», заборонено реалізовувати пиво й лікеро-горілчані вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні в ході чергової сесії Сумської міської ради з метою «забезпечення громадського порядку під час проведення фінальної частини Кубка України з футболу».

Підставою для цього рішення є закон про місцеве самоврядування, йдеться в документі.

Заборона на продаж алкоголю в центрі Сум вже діє, й більшість магазинів закрили свої вітрини з алкоголем. Тут же вивішено оголошення про те, що спиртне 25 травня продаватися не буде.

За даними правоохоронних органів, ніяких серйозних правопорушень із боку футбольних уболівальників за даними на 15.00 в Сумах не зафіксовано.

Наразі десятки вболівальників київського «Динамо» вже знаходяться у фан-зоні в міському парку імені Івана Кожедуба. Їх оточує близько сотні бійців «Беркута» в бронежилетах. Водночас навколо донецької фан-зони стоїть значно менше міліціонерів. Виходити з фан-зони їм не забороняють, тому більшість приїжджих розійшлися гуляти містом. Проте вболівальники продовжують прибувати як автотранспортом, так і залізницею: ближче до початку матчу з Києва до Сум прибуде спеціальний поїзд із фанатами «Динамо». Міліція зустрічатиме їх на вокзалі й супроводжуватиме до стадіону, а потім - назад.

Також у одній із кас стадіону «Ювілейний» почалася видача квитків, куплених уболівальниками по інтернету. Квитки видаються пред`явникам чеків про придбання через інтернет. Водночас декілька сотень сумських уболівальників чекають біля інших кас продажу можливо не розпроданих квитків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сумах на стадіоні «Ювілейний» відбудеться матч між футбольними командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ) на Кубок України.