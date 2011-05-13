Набір волонтерів на Євро-2012 розпочнеться 14 червня

У Києві на урочистій церемонії за участі директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та посла волонтерської програми Віталія КЛИЧКА представлено офіційну волонтерську програму та логотип волонтерів Євро-2012.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі благодійної організації «Фонд Братів Кличків», логотип, розроблений португальським агентством Brandia Central (автор офіційного логотипа Євро-2012), являє собою літеру «V».

За словами організаторів акції, «V» – «літера волонтерів, яка символізує перемогу, пристрасть, свято, солідарність та єдність - все, що передбачає волонтерська програма».

«Нема нічого дивного у тому, що логотип програми представлено у вигляді англійської літери «V». «V» - це волонтер і водночас це перемога» - сказав під час презентації В.КЛИЧКО.

Він закликав молодь приєднуватися до волонтерської програми та докласти зусиль, щоб «футбольне свято пройшло на найвищому рівні».

«Давайте разом покажемо всьому світу справжню Україну – чудову країну, в якій живуть добрі і гостинні люди», - сказав В.КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. До чемпіонату Євро-2012 планується підготувати близько 5,5 тис. волонтерів, які надаватимуть різнопланову допомогу УЄФА у 20 різних напрямках роботи та працюватимуть у офіційних місцях турніру (стадіони, аеропорти та готелі).

Набір волонтерів розпочнеться 14 червня 2011 року.