"Мілан" - чемпіон

Футболісти "Мілана", зігравши 0:0 з "Ромою", набрали 78 очок і за два тури до закінчення стали чемпіонами Італії сезону-2010/11. З 36 ігор "Мілан" виграв 23, 9 разів зіграв унічию, 4 рази програв (причому двічі землякам з Інтера). Команда забила 61 гол і пропустила 23.

У найближчих переслідувачів - "Інтера" на 9 очок менше, "Наполі" - на 10, "Лаціо" і "Роми" - на 18.