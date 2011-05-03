Марадона зіграє проти команди Кадирова

Збірна зірок світового футболу приїде в Грозний на відкриття стадіону імені Ахмата-Хаджі Кадирова. Урочиста церемонія запланована на 11 травня. До збірної команди зірок світу увійдуть як ветерани, так і нині чинні знамениті футболісти, повідомляє офіційний сайт глави і уряди Чеченської Республіки. До числа гравців увійдуть Дієго Марадона, Ален Богоссян, Франко Барезі, Алессандро Костакурта, Луїш Фігу, Мануель Аморос, Роберто Айяла, Роббі Фаулер, Енцо Франческолі, Стів Макманаман, Жан-П’єр Папен, Крістіан В’єрі, Іван Саморано, Фаб’єн Бартез та інші.

Для участі в товариському матчі проти зірок світового футболу в Грозний запрошені відомі футболісти Росії. На полі їх виведе глава Чечні Рамзан Кадиров. Програма відкриття стадіону включає масу сюрпризів. Один з них – лазерне шоу. У торжествах візьмуть участь керівники російського футболу, президенти клубів прем'єра-ліги, зірки світового футболу, діячі спорту.

Спорт-Экспресс