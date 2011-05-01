ЗМІ: Блохін як головний тренер коштує 50 тисяч доларів
"Україна чекає успішної підготовки"
Новий головний тренер збірної України з футболу Олег БЛОХІН отримуватиме на цій посаді 50 тисяч доларів на місяць.
Про це повідомив телеканал "1+1" з посиланням на власні джерела.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на черговому засіданні виконком Федерації футболу України вибрав О.БЛОХІНА головним тренером національної збірної України з футболу.
З призначенням на цю посаду його привітав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ .
«Це - велика честь і велика відповідальність. Вся країна покладає на Вас великі надії. Україна чекає від нового тренера успішної підготовки до виступу української збірної на Євро-2012», - наголосив у своєму вітанні Глава держави.
При цьому В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що держава зробить все від нього залежне для забезпечення гідних умов підготовки української національної команди до виступів у фінальній частині європейської футбольної першості.