Футболісти «Реала» зламали Кубок Короля

Три роки мадридський "Реал" чекав на трофей. І ось, щойно вигравши жаданий титул, мадридці його зламали. Це сталося під час святкування перемоги в Кубку Короля, передає ТСН.

Коли команда їхала по Мадриду, відзначаючи свою перемогу разом з тисячами вболівальників, котрі, незважаючи на дощ, вночі зібралися на вулицях іспанської столиці, захисник "Реала" Серхіо Рамос випустив трофей на асфальт - прямо під колеса клубного автобуса.

Хоча водій автобуса встиг швидко зреагувати, проте Кубок Короля все ж потрапив під колеса. Трофей і відламані його частини повернули в автобус, проте після інциденту приз більше не виставлявся на загальний огляд.

Але Серхіо Рамос впевнено заявив, що, незважаючи на падіння, Кубок "в порядку".

Нагадаємо, що "Реал" вперше з 1993 року завоював Кубок Короля, обігравши у фіналі свого найпринциповішого суперника - "Барселону". Перемогу "вершковим" на 103-й хвилині зустрічі приніс влучний удар головою Кріштіану Роналду.