Воронін - у трійці найбільш високооплачуваних гравців Росії
08:44, 20 квітня 2011Спорт
1992
Річна зарплата - 3 млн. євро
Форвард московського "Динамо" та збірної України Андрій Воронін входить до трійки найбільш високооплачуваних гравців російської Прем`єр-ліги за рейтингом складеним Sports.ru спільно з діловим журналом "Фінанс."
Річна зарплата Вороніна складає 3 млн. євро. Найбільше в російському футболі серед гравців заробляє партнер Вороніна по "Динамо" - Кевін Кураньї із зарплатою в 5.7 млн. євро.
На другій позиції Данні із "Зеніта" - 3.4 млн. євро.
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