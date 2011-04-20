Воронін - у трійці найбільш високооплачуваних гравців Росії

Форвард московського "Динамо" та збірної України Андрій Воронін входить до трійки найбільш високооплачуваних гравців російської Прем`єр-ліги за рейтингом складеним Sports.ru спільно з діловим журналом "Фінанс."

Річна зарплата Вороніна складає 3 млн. євро. Найбільше в російському футболі серед гравців заробляє партнер Вороніна по "Динамо" - Кевін Кураньї із зарплатою в 5.7 млн. євро.

На другій позиції Данні із "Зеніта" - 3.4 млн. євро.

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