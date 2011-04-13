Результати матчів 1/4 Ліги чемпіонів

Реал і Шальке знову виграли

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів Шальке-04 - Інтер 2:1 (Рауль 44, Хеведес 80 - Мотта 49). Перший матч 5:2 Тоттенхем - Реал 0:1 (Роналду 50). Перший матч 0:4 Нагадаємо, що вчора півфіналістами стали Барселона і Манчестер Юнайтед Шахтар - Барселона 0:1 (Мессі 43). Перший матч 1:5. МЮ - Челсі 2:1 (Ернандес 43, Сунг 78 - Дрогба). Перший матч 1:0 *** Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня. Шальке-04 - МЮ Реал - Барселона

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