Результати матчів 1/4 Ліги чемпіонів

23:34, 13 квітня 2011
Спорт
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Реал і Шальке знову виграли 

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів

Шальке-04 - Інтер 2:1 (Рауль 44, Хеведес 80 - Мотта 49). Перший матч 5:2

Тоттенхем - Реал 0:1 (Роналду 50). Перший матч 0:4

Нагадаємо, що вчора півфіналістами стали Барселона і Манчестер Юнайтед

Шахтар - Барселона 0:1 (Мессі 43). Перший матч 1:5.

МЮ - Челсі 2:1 (Ернандес 43, Сунг 78 - Дрогба). Перший матч 1:0

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Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня.

Шальке-04 - МЮ

Реал - Барселона

 

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