Результати матчів 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні ігри 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.)

Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51)

Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Зауважмо, що в першому колі матч цих команд у Києві приніс такий самий результат. Тепер з трьох поразок Шахтаря в першості України - дві від Оболоні.

Арсенал - Таврія 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)

Нагадаємо, що вчора зіграли: Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)

...а завтра туо завершать

Металург З (11) - Динамо (49)

Карпати (39) - Іллічівець (22)

Кривбас (20) - Металург Д (29)