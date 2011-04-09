Результати матчів 24-го туру Чемпіонату України з футболу
22:05, 09 квітня 2011Спорт
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Оболонь знову виграла у Шахтаря
Закінчилися сьогоднішні ігри 24-го туру Чемпіонату України з футболу
Севастополь - Волинь 4:1 (Жабокрицький 41, Левандовський 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Піщур 33 пен.)
Дніпро - Ворскла 2:0 (Селезньов 9, 51)
Шахтар - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Зауважмо, що в першому колі матч цих команд у Києві приніс такий самий результат. Тепер з трьох поразок Шахтаря в першості України - дві від Оболоні.
Арсенал - Таврія 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)
Нагадаємо, що вчора зіграли: Зоря - Металіст 0:2 (Дєвіч 68, Вільягра 74)
...а завтра туо завершать
Металург З (11) - Динамо (49)
Карпати (39) - Іллічівець (22)
Кривбас (20) - Металург Д (29)
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