Суперфан «Динамо» дав копняка судді (відео)
11:05, 08 квітня 2011Спорт
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Найревніший уболівальник київського «Динамо» відзначився не кращим чином.
Вчора, після матчу київської команди з «Брагою», Сергій Заборовський, відомий як суперфан Парамон, не зміг стримати образи на суддю, який у другому таймі видалив з поля Андрія Шевченка, і нагородив голландського рефері… копняком.
Відео інциденту сьогодні було оприлюднено в Інтернеті.
Відзначимо, що червона картка Шеви – перша в кар`єрі футболіста.
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