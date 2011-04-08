Суперфан «Динамо» дав копняка судді (відео)

Найревніший уболівальник київського «Динамо» відзначився не кращим чином.

Вчора, після матчу київської команди з «Брагою», Сергій Заборовський, відомий як суперфан Парамон, не зміг стримати образи на суддю, який у другому таймі видалив з поля Андрія Шевченка, і нагородив голландського рефері… копняком.

Відео інциденту сьогодні було оприлюднено в Інтернеті.

Відзначимо, що червона картка Шеви – перша в кар`єрі футболіста.