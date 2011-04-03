Літак з "Шахтарем" узяв курс на Барселону

У неділю, 3 квітня, авіалайнер з «Шахтарем» на борту узяв курс з Донецька на Іспанію, повідомляє сайт футбольного клубу.

Разом з командою до Барселони вирушило керівництво ФК на чолі з генеральним директором Сергієм Палкіним, тренери Академії «гірників», а також група українських журналістів. У польоті донецька делегація проведе трохи більше чотирьох годин, після чого зробить посадку в аеропорту столиці Каталонії.

Мірча Луческу також узяв до Іспанії: воротарів Пятова, Тетенка, Худжамова; захисників Іщенка, Кривцова, Кучера, Ракицького, Раца, Чигринського, Чижова, Шевчука; півзахисників Вілліана, Віценця, Гая, Жадсона, Кобіна, Косту, Мхітаряна, Степаненка, Срну, Тейшейру, Фернандіньо, Хюбшмана; нападаючих Луіса Адріано і Едуардо.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до жеребкування, яке відбулася 18 березня, в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів УЄФА грають:

5 квітня: Реал - Тоттенхем, Інтер - "Шальке-04

6 квітня: Челсі - МЮ, Барселона - Шахтар