Легенда світового футболу дав хабаря у податковій

Легендарний італійський футболіст, багаторічний капітан "Мілана" і національної збірної своєї країни Паоло Мальдіні звинувачений у корупції та незаконному доступі до закритих інформаційних систем. Таку ухвалу виніс у понеділок, 28 березня, міланський суддя.

За даними прокуратури, Мальдіні дав хабаря представникові податкової служби для того, щоб оминути фіскальний контроль, а також всупереч закону одержати закриту інформацію про плановану угоду з нерухомістю в італійській області Тоскана, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на італійські ЗМІ.