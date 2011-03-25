Володимир Кличко святкує день народження
13:37, 25 березня 2011Спорт
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35 років - 55 перемог
Чемпіону світу з боксу серед важковаговиків за версіями WBO, IBF та IBO Володимиру Кличку виповнилося 35 років.
Українець народився 25 березня 1976 року у казахському місті Семипалатинськ в родині офіцера.
Кличко був 5-разовим чемпіоном України, срібним призером першості Європи з боксу, перемагав на Всесвітніх іграх військовослужбовців.
У віці 20 років Володимир переміг на Олімпіаді в Атланті, після чого перейшов до професійного боксу.
Як професійний боксер він провів 58 боїв та здобув 55 перемог, з них 49 - нокаутом.
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