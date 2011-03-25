Володимир Кличко святкує день народження

Чемпіону світу з боксу серед важковаговиків за версіями WBO, IBF та IBO Володимиру Кличку виповнилося 35 років.

Українець народився 25 березня 1976 року у казахському місті Семипалатинськ в родині офіцера.

Кличко був 5-разовим чемпіоном України, срібним призером першості Європи з боксу, перемагав на Всесвітніх іграх військовослужбовців.

У віці 20 років Володимир переміг на Олімпіаді в Атланті, після чого перейшов до професійного боксу.

Як професійний боксер він провів 58 боїв та здобув 55 перемог, з них 49 - нокаутом.

Чемпіон