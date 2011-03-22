Суркіс знову увійшов у виконком УЄФА

На XXXV Черговому Конгресі УЄФА в Парижі президента Європейського футбольного союзу Мішеля Платіні переобрали на наступну чотирирічну каденцію. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Платіні був єдиним кандидатом на цю посаду. Його підтримали делегати усіх 53 національних асоціацій.

Мішель Платіні вперше став главою УЄФА за результатами XXXI Чергового Конгресу УЄФА, який відбувся у січні 2007 року в Дюссельдорфі. «Чотири роки тому, коли мене обрали, я в першу чергу висловлював подяку старим друзям», − сказав він.

«Сповнений емоцій і відчуття ностальгії, я дякував тим людям, які були поруч зі мною в різні періоди життя. Сьогодні ж, моя подяка спрямована спершу новим друзям − тим, хто поруч зі мною зараз. У першу чергу, я дякую вам, мої друзі з національних асоціацій. Велике спасибі за те, що вірите в мене», − додав Мішель Платіні.

Члени Конгресу обрали також сімох представників до Виконкому УЄФА та двох − до Виконкому ФІФА, а саме − віце-президента й члена. Результати голосування:

Виконавчий комітет Обрані в першому турі голосувань:

Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія) − 47 голосів

Сенеш Ерзік (Туреччина) − 42 голоси

Петер Жийєрон (Швейцарія) − 40 голосів

Григорій Суркіс (Україна) − 38 голосів Борислав Михайлов (Болгарія) − 28 голосів

Сергій Фурсенко (Росія) − 27 голосів

Обрані у другому турі голосувань:

Мірча Санду (Румунія) − 15 голосів

Виконавчий комітет ФІФА Кандидат на посаду віце-президента Виконавчого комітету ФІФА:

*Президент УЄФА Мішель Платіні автоматично обіймає за сумісництвом посаду віце-президента ФІФА

Обраний: Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія)

Кандидат у Виконавчий комітет ФІФА:

Обраний: Тео Цванцигер (Німеччина)