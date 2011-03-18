Сьогодні Динамо і Шахтар отримають суперників у єврокубках

Київське "Динамо" встояло під несамовитим натиском "Манчестер Сіті", забезпечивши собі місце в чвертьфіналі Ліги Європи УЄФА разом із "Порту", ПСВ, "ВІльяреалом", "Брагою", "Твенте", "Спартаком" і "Бенфікою". Відтак, п`ятничне жеребкування визначить їхніх суперників у наступних раундах.

На біло-синіх цілком може чекати зустріч із надзвичайно принциповим суперником радянських часів - московським "Спартаком". Команда Валерія Карпіна після мінімальної перемоги в Амстердамі не мала жодних проблем із "Аяксом" удома. Розгром 3:0 на "Лужниках" дозволяє червоно-білим у гарному настрої чекати на жеребкування.

У жеребкуванні цієї стадії турніру, що відбудеться у п`ятницю о 14.00 за київським часом, немає сіяних команд, тож представники однієї країни можуть зустрітися один з одним. Чвертьфінальні матчі будуть зіграні 7 та 14 квітня, а півфінальні - 28 квітня та 5 травня. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 18 травня в Дубліні.

Першим же свого суперника по Лізі чемпіонів дізнається донецький "Шахтар", (початок жеребкування - о 13:00). Серед потенційних суперників "гірників" сім команд: чинний володар трофею "Інтернаціонале", а також "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Тоттенхем", "Шальке-04", "Реал" і "Челсі".

За матеріалами УЄФА