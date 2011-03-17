Манчестер Сіті - Динамо: на кого ставлять букмекери

Англійський "Манчестер Сіті" є фаворитом другого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти київського "Динамо" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу команди Роберто Манчіні ставки приймаються як 1,44 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога підопічних Юрія Сьоміна оцінюється коефіцієнтом 8,00 до 1. Нічийний результат - 4,00 до 1. Найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, мінімальна перемога "Манчестер Сіті" (6,50 до 1). У той же час, на думку букмекерів, у чвертьфінал турніру за сумою двох матчів пройдуть віце-чемпіони України (1,36 до 1).

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Англії о 20:00 за київським часом, пряма трансляція на "ICTV" та "Спорт 1".

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