Результати матчів Ліги чемпіонів

МЮ і Інтер виходять до 1/4

Завершилися сьогоднішні матчі у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА МЮ - Марсель 2:1 (Перший матч 0:0). Голи: Ернандес 6, 75 - Браун 82 автогол. Баварія - Інтер 2:3 (1:0). Голи: Гомес 22, Мюллер 31 - Ето`O 4, Снейдер 63, Пандев 88. Нагадаємо, що тиждень тому зіграли Шахтар - Рома 3:0 (3:2) Барселона - Арсенал 3:1 (1:2) Тоттенхем - Мілан 0:0 (1:0) Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1) *** Раунд матчів-відповідей 1/8 закінчиться сьогодні ввечері матчами Челсі - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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