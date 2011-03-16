Результати матчів Ліги чемпіонів

08:00, 16 березня 2011
Спорт
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МЮ і Інтер виходять до 1/4

Завершилися сьогоднішні матчі у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

МЮ - Марсель 2:1 (Перший матч 0:0). Голи: Ернандес 6, 75 - Браун 82 автогол.

Баварія - Інтер 2:3 (1:0). Голи: Гомес 22, Мюллер 31 - Ето`O 4, Снейдер 63, Пандев 88.

Нагадаємо, що тиждень тому  зіграли

Шахтар - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

Тоттенхем - Мілан 0:0 (1:0)

Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1)

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Раунд матчів-відповідей 1/8 закінчиться сьогодні ввечері матчами

Челсі - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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