Результати матчів Ліги чемпіонів
08:00, 16 березня 2011Спорт
6996
МЮ і Інтер виходять до 1/4
Завершилися сьогоднішні матчі у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
МЮ - Марсель 2:1 (Перший матч 0:0). Голи: Ернандес 6, 75 - Браун 82 автогол.
Баварія - Інтер 2:3 (1:0). Голи: Гомес 22, Мюллер 31 - Ето`O 4, Снейдер 63, Пандев 88.
Нагадаємо, що тиждень тому зіграли
Шахтар - Рома 3:0 (3:2)
Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)
Тоттенхем - Мілан 0:0 (1:0)
Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1)
***
Раунд матчів-відповідей 1/8 закінчиться сьогодні ввечері матчами
Челсі - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Ліон (1:1)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter