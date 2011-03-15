Під будівництво траси для «Формули-1» виділили 100 гектарів

Київська облдержадміністрація виділила майже 100 гектарів землі у Макарівському районі під будівництво траси для проведення автоперегонів «Формула-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у м. Вишгород Київської області повідомив голова ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні ми працюємо над будівництво траси «Формула-1». Вже є проект траси, він проходить узгодження. Місце виділено - це близько 100 гектарів у Макарівському районі. Працюємо з інвесторами, оскільки на це бюджетних коштів виділено не буде, навпаки - бюджет має від цього отримати», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 201 року А.ПРИСЯЖНЮК заявив, що впродовж двох років на Київщині з`явиться автотраса для проведення змагань «Формула-1». Загальний кошторис робіт - близько 1 млрд. доларів.

Тоді А.ПРИСЯЖНЮК відмовився уточнювати, хто саме виступить інвестором будівництва, зазначивши, що особисто бачив цей проект, який уже пройшов експертне узгодження в Данії з фахівцями, котрі свого часу будували аналогічні траси в Об`єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі.