Мілевський вибув на місяць

У ніч з неділі на понеділок нападник «Динамо» Артем Мілевський, який одержав перелом променевої кістки лівої руки в матчі проти «Ворскли», був успішно прооперований у столичній клініці «Борис» і найближчим часом планує залишити лікарняну палату. У руку гравцеві вмонтували титанові пластини, закріплені гвинтами. Гіпс не знадобиться, шви знімуть через 10-12 днів, а до повноцінних тренувань Мілевський зможе приступити, швидше за все, через три-чотири тижні. Багато в чому це залежатиме від того, яка температура буде у гравця в найближчі три-чотири доби. Відразу після зняття швів форвардові, судячи з усього, будуть рекомендовані активні заняття на велотренажері для підтримки в тонусі м`язів ніг.

- Можливо, мене відпустять додому вже завтра, - повідомив Артем Мілевський в телефонній розмові кореспондентові «С-Э в Україні». - Почуваюся нормально, хоча деякий дискомфорт, звичайно, присутній. Дуже сподіваюся, що моє відновлення пройде якнайшвидше.