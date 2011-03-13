Жіноча збірна України з біатлону виборола «срібло» на Чемпіонаті світу

Жіноча збірна України з біатлону у складі Валі СЕМЕРЕНКО, Віти СЕМЕРЕНКО, Олени ПІДГРУШНОЇ і Оксани ХВОСТЕНКО виборола срібні медалі в естафеті на Чемпіонаті світу, який відбувся у Ханти-Мансійську (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, на фініші наша команда програла 24,5 секунди збірній Німеччині, яка перемогла у цьому виді змагань. Бронзові нагороди дістались команді Франції, яка програла німкеням 47,2 секунди.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня чоловіча збірна України виборола «бронзу» в естафеті на цьому чемпіонаті. Жіноча естафета завершила програму Чемпіонату світу з біатлону в Ханти-Мансійську. У командному заліку змагань перемогла Німеччина, спортсмени цієї країни здобули 4 золоті і 3 срібні медалі. Україна стала сьомою з 1 срібною і 2 бронзовими медалями.

Від самого початку естафети українська збірна перебувала серед лідерів перегонів. Українські дівчата припустилися лише чотири промахи – найкращий результат серед усіх команд, що взяли участь в сьогоднішній естафеті.

Для української жіночої збірної сьогоднішнє срібло – вже другий такий високий результат в історії чемпіонатів світу. Вперше українські дівчата вибороли срібло на чемпіонаті світу в швецькому Остерзунді в 2008 році.