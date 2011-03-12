Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу

20:49, 12 березня 2011
Спорт
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Як зіграла середина таблиці?

Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург Д - Севастополь 1:0 (Годін 4)

Таврія - Кривбасс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Іващенко 71 пен.)

Волинь - Арсенал 0:0

Нагадаємо, що вчора зіграли

Оболонь - Металург З 1:0 (Баранець 72)

... а завтра тур продовжать

Іллічівець (21) - Зоря (22)

Карпати (33) - Шахтар (55)

Металіст (39) - Дніпро (36)

Динамо (43) - Ворскла (24)

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