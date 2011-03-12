Результати матчів 21-го туру Чемпіонату України з футболу
20:49, 12 березня 2011Спорт
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Як зіграла середина таблиці?
Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург Д - Севастополь 1:0 (Годін 4)
Таврія - Кривбасс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Іващенко 71 пен.)
Волинь - Арсенал 0:0
Нагадаємо, що вчора зіграли
Оболонь - Металург З 1:0 (Баранець 72)
... а завтра тур продовжатьІллічівець (21) - Зоря (22)
Карпати (33) - Шахтар (55)
Металіст (39) - Дніпро (36)
Динамо (43) - Ворскла (24)
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