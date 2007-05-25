Третьяков: силовики мають не допустити провокацій під час матчу Динамо – Шахтар

Народний депутат V скликання Олександр Третьяков закликає керівництво Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України забезпечити порядок під час фінального матчу на Кубок України з футболу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк), який відбудеться 27 травня у Києві. «Оскільки до столиці за попередніми даними мають прибути близько 50 тисяч уболівальників, керівники відповідних органів мають гарантувати безпеку вболівальників, а також унеможливити будь-які сутички, які можуть бути використані з політичною метою», - заявив депутат в інтерв’ю сайту RAZOM.

«Політична криза загострилась, і вийшла за межі цивілізованого діалогу, - вважає Олександр Третьяков. – Але ми не можемо допустити, аби у політичному протистоянні були використані прості люди». «Футбол – гра аполітична, а тому не переносити політичне противостояння на суспільний рівень», - відзначив він.

Олександр Третьяков також заявляє, що прибуття численних вболівальників до Києва в жодному разі не повинно перетворитися на «акцію вуличного тиску»: «Відразу після закінчення футболу гості столиці мусять мирно залишити Київ, а ті, хто залишаться, - вести себе ввічливо та толерантно», - вважає народний депутат.

Третьяков також закликає керівництво футбольних клубів звернутися до фанів своїх команд з проханням не допустити провокацій. «Не виключаю, що безвідповідальні політики спробують спровокувати ситуацію. Тому вболівальники мусять бути пильними і не допустити перетворення спортивної гри на політичну бійку», - заявив депутат.