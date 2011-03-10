Динамо - Манчестер Сіті: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти англійського "Манчестер Сіті" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 2,60 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 2,75 до 1. Нічийний результат - 3,20 до 1. Найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, нічия 1:1 або мінімальна перемога "Динамо".

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Манчестер Сіті" відбудеться сьогодні в Києві о 22:05, пряма трансляція на "ICTV" і "Спорт 1".

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