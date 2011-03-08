Легенда світового футболу Дієго Марадона почав учити українську мову. Як зазначає ТСН, навіть якщо він не стане тренером збірної України, то "ще одна мова інтелігентній людині не буде зайвою".

"Зараз, наскільки мені відомо, Дієго взявся за вивчення української мови. Як каже сам, навіть якщо не вдасться коли-небудь вивести збірну цієї країни на поле як наставнику, ще одна мова інтелігентній людині не буде зайвою", - розповів помічник Марадони, уповноважений відповідати на запитання журналістів.

"Тим більше, що незалежно від свого рішення Марадона планує обов'язково приїхати на Євро-2012 як почесний гість. Екс-наставник збірної Аргентини на ЧС-2010 упевнений, що організатори турніру його запросять", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ потрапила інформація про можливість призначення Марадони (безробітного після чемпіонату світу в ПАР) на посаду головного тренера збірної України.

Відповідаючи на запитання журналістів, Марадона сказав, що досі у нього були тільки три конкретні пропозиції щодо роботи, одна з яких - з України.

"Мені потрібен постійний контакт з м'ячем, гравцями, - сказав Марадона. - Після роботи у збірній Аргентини мені зробили дві дуже привабливі пропозиції. Конкретний інтерес був з України, але поки що вони мене не переконали".