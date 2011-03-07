У Тунісі відновлюються футбольні матчі
05:26, 07 березня 2011Спорт
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Перед іграми відбудеться хвилина мовчання
У Тунісі поновлюється проведення матчів національної футбольної ліги – через два місяці після початку повстання в країні, що привело до повалення президента Бен Алі, повідомляє Reuters.
Згідно із заявою міністерства спорту і молодіжної політики Тунісу, робота ліги, зокрема, змагання, в повному обсязі почнуться 13 березня.
Перед іграми, наміченими на неділю, відбудеться хвилина мовчання, присвячена всім жертвам зіткнень опозиції і прихильників колишнього президента.
Останні матчі туніського прем`єра-ліга були зіграні 25 і 26 грудня минулого року, зазначає Газета.ру.
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