У Тунісі відновлюються футбольні матчі

У Тунісі поновлюється проведення матчів національної футбольної ліги – через два місяці після початку повстання в країні, що привело до повалення президента Бен Алі, повідомляє Reuters.

Згідно із заявою міністерства спорту і молодіжної політики Тунісу, робота ліги, зокрема, змагання, в повному обсязі почнуться 13 березня.

Перед іграми, наміченими на неділю, відбудеться хвилина мовчання, присвячена всім жертвам зіткнень опозиції і прихильників колишнього президента.

Останні матчі туніського прем`єра-ліга були зіграні 25 і 26 грудня минулого року, зазначає Газета.ру.