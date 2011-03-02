Луческу тренуватиме Шахтар до 2012 року

У наступні півтора роки Мірча Луческу буде тренером "Шахтаря", і, хоча далі можливі варіанти, зараз він й чути не хоче про запрошення з інших команд.

Такий висновок можна зробити з його слів в інтерв`ю "Спорт-Экспрессу", в яких він спостував інформацію про запрошення до "Бешикташу".

"Ну як ви собі це уявляєте: "Бешикташ" з тижневим інтервалом проводить два матчі в Лізі Європи з "Динамо", а президент клубу ігнорує ці ігри і продовжує зустрічатися зі мною?"". - сказав він.

"Турецькі газетярі - великі фантазери. Як тільки у будь-якого з стамбульських грандів - "Галатасарая", "Фенербахче" або "Бешикташа" - щось не ладиться, відразу спливає прізвище Луческу. Я до цього вже звик", - сказав румун.

За словами Луческу, у Туреччині він дав єдине інтерв`ю - своєму колишньому помічнику в "Бешикташі", який тепер працює на телебаченні.

"Чітко і виразно пояснив, що залишаюся в Донецьку до літа 2012 року. Це вже вирішено", - наголосив тренер, який працює у Донецьку з 2004 року.

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