22 автобуси з киянами вирушають у Донецьк

На найпринциповіший поєдинок другого кола між «Шахтарем» і «Динамо», який відбудеться завтра, збирається близько тисячі найвідданіших прихильників столичної команди. До Донецька група підтримки киян вирушить 22 автобусами.

«Про те, що організовується ця поїздка, ми повідомили вболівальників ще два місяці тому, - сказав віце-президент «Динамо» у зв`язках з громадськістю Вадим Костюченко. - За цей час надійшло 2 200 заявок, а скільки було дзвінків - важко уявити. Але на РСК «Олімпійський» нам, як гостям, виділено два сектори, кожний з яких вміщає по 500 чоловік. Тому підтримати улюблену команду поїдуть найактивніші представники нашого фан-сектора. Основна частина вболівальників поїде автобусами, невелика група - літаком, а хто захоче - своїм ходом».

«Хотілося б пояснити, що це не фінал Кубка і не зустріч за Суперкубок України, де кожній з команд виділяється по 40 відсотків від загальної кількості місць. У чемпіонаті ж все лімітовано, - додав Костюченко. - Ось 27 травня в Києві динамівців зможуть підтримати всі охочі. Зрозуміло, якщо вистачить місця. Що стосується матчу між фанатами «Динамо» і «Шахтаря», то він, швидше за все, не відбудеться, оскільки київські вболівальники на турнірі, який проходив не так давно в Львові, були неприємно здивовані, впізнавши у гравцях з Донецька професіоналів», повідомляє газета «Спорт-Експрес в Україні».

Обком