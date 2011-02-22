У суперника Шахтаря новий тренер

Колишній форвард футбольної збірної Італії, 36-річний Вінченцо Монтелла став головним тренером клубу "Рома". На цій посаді Монтелла змінив Клаудіо Раньєрі, який минулої неділі подав у відставку.

"Рома" - суперник донецького "Шахтаря" в 1/8 Ліги чемпіонів. У першій грі в Римі "Шахтар" виграв 3:2. Матч у відповідь в Донецьку відбудеться 8 березня.