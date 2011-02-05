Збірну України очолить Блохін?

Олег Блохін на наступному Виконкомі ФФУ буде затверджений головним тренером збірної України.

Про це повідомляє газета "Сегодня" із посиланням на власне джерело серед керівництва футболу України.

Це рішення стане наслідком компромісу між керівництвом ФФУ та опонентами Григорія Суркіса.

Чемпіон нагадує, Блохін вже очолював збірну Україну з 2003 по 2007 роки, і вивів її до 1/4 фіналу світової першості 2006 року.