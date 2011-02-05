Футбольні фанати розтрощилии і підпалили театр

09:55, 05 лютого 2011
Спорт
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Подорож з ПАОК виявилося небезпечною

Фанати грецького футбольного клубу "Олімпіакос" підпалили у п`ятницю театр перед початком вистави про команду-конкурента, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на афінських колег.

Близько 25 осіб спалили і зруйнували значну частину сцени театру в Афінах за кілька хвилин до початку вистави, присвяченої футбольному клубові ПАОК з Салонік, повідомляє агентство.

Нападники вдалися до пляшок із запальною сумішшю та ломів, а також пустили до залу сльозогін. Впродовж розгрому фанати скандували гасла на підтримку ФК "Олімпіакос".

"Ситуація була дика. Вони розбивали все, що їм траплялося", - сказав агентству режисер вистави "Подорожуючи з ПАОК" Ставрос Циоліс. Про потерпілих серед глядачів не повідомляється, проте відомо, що одна людина була пограбована. Затримати нападників по гарячих слідах не вдалося.

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