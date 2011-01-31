НСК «Олімпійський» у Києві готовий на 70%

Наразі загальна готовність Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві становить 70% від загального обсягу робіт.

Про це повідомляється на офіційному сайті стадіону.

“Усі роботи ведуться відповідно до затвердженого деталізованого графіку, виконання якого моніториться Замовником на щоденній основі”, - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, по ключових позиціях ситуація виглядає наступним чином: роботи з облаштування приміщення холодної зони виконано на 69%; зони обслуговування уболівальників - 76%; VIP зони - 64%; підземного паркінгу - 41%; роботи зі встановлення підпірних стін - 98%; будівництва об’їзної дороги з естакадою - 88%.

Також повним ходом ідуть роботи із влаштування інженерних систем стадіону, виконано понад 45% робіт; роботи із благоустрою територій (35%), що включає гранітне мощення, влаштування автомобільних та пішохідних доріг, водовідведення, зовнішнє освітлення.

Повністю виконано скління контуру стадіону, усі приміщення всередині стадіону опалюються та освітлюються, що дозволяє проводити оздоблювальні і монтажні роботи у зимовий період без порушення технологічних процесів.

Також завершено розкладку усіх елементів вантової системи, яка утримуватиме мембранну покрівлю над трибунами. Встановлюється технологічне обладнання для підйому вантової системи. Підйом конструкції заплановано на другу половину наступного місяця, йдеться у повідомленні НСК “Олімпійський”.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що будівництво НСК «Олімпійський» в Києві буде завершено в серпні 2011 року.