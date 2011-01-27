Терніполь підписав угоду з Хожувом

Керівництво Тернополя підписало угоду про співпрацю з польським містом Хожув у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспондента УНІАН в прес-службі Тернопільської міської ради, програму співпраці на 2011 рік між двома містами під час офіційного візиту до Хожува підписав міський голова Сергій НАДАЛ.

Документом також передбачено співпрацю у сферах економіки, освіти, культури Тернополя та Хожува. Крім того, заплановано знайомство з досвідом роботи комунальних служб, надання населенню адміністративних послуг.

Під час зустрічі з С.НАДАЛОМ міський голова Хожува Анджей КОТЕЛА повідомив про досвід міста у реформуванні житлово-комунального господарства. Зокрема, у Хожуві відмовились від послуг великих підприємств комунальної форми власності і здійснили перехід на виконання послуг великої кількості малих приватних підприємств на конкурсних умовах із прибирання і ремонту доріг, утримання шляхово-мостового господарства, прибудинкових територій, збору та вивезення сміття. Все це призвело до зниження вартості послуг, а завдяки конкуренції зросла якість послуг.

Керівництво Тернополя розглядатиме питання про використання цього досвіду.

Як повідомляв УНІАН, Тернопіль включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна з команд-учасниць Євро-2012.