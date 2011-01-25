Світовий чемпіонат водно-моторної «Формули 1» буде у Вишгороді

Підписано договір про проведення 30-31 липня 2011 року в місті Вишгороді Київської області світового чемпіонату водно-моторної «Формули 1».

Договір підписали голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК і промоутер «Формули 1» на воді, віце-президент компанії Idea Marketing SA Лавінія КАВАЛЛЕРО (Lavinia CAVALLERO) сьогодні під час прес-конференції в агентстві УНІАН.

А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що «Формула 1» на воді - «захід незвичайний», такий, що має світове значення. В ньому візьмуть «участь не десятки тисяч, а сотні (тисяч) телеглядачів, оскільки цей захід транслюється майже на 100 країн світу і його аудиторія - близько 300 мільйонів». За його словами, це дозволить залучити спонсорів, які в майбутньому вкладатимуть інвестиції в розвиток Київської області. Губернатор розповів, що будуть побудовані трибуни для 50-70 тисяч глядачів. При цьому він відмовився назвати можливих спонсорів, оскільки на сьогодні немає чітких домовленостей і підписаних документів, а є лише попередні розмови.

А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що «жодної копійки державних грошей на це виділено не буде». «Всі заходи проводитимуться за рахунок меценатів, спонсорів», - додав він. При цьому губернатор Київської області висловив надію, що у разі проведення чемпіонату «на високому рівні - він стане стабільним і традиційним».

Л.КАВАЛЛЕРО, у свою чергу, сказала: «Ми дуже раді, що можемо провести змагання вперше в Київській області». Вона повідомила, що вчора відвідала місце проведення перегонів і, «незважаючи на те, що необхідно провести цілий ряд робіт, ми віримо, що захід буде успішно проведений». За її словами, «перед нами шість місяців важкої праці, але той ентузіазм, який мені довелося побачити тут, дає мені повну впевненість, що «Формула 1» буде успішно проведена».

Народний депутат України Ельбрус ТЕДЕЄВ зазначив, що за проведення «Формули 1» «борються у всьому світі так само, як за Євро-2012, за Олімпійські ігри-2022». «Формула 1» - «це боротьба між державами, це політика, це економіка, це інвестиції, і, природно, Київська область дуже красива своїми водоймищами, і дуже приваблива для туристів», сказав він. При цьому він підкреслив роль А.ПРИСЯЖНЮКА в тому, що Світовий чемпіонат водно-моторної «Формули 1» відбудеться в Київській області.

На прес-конференції також був присутній чемпіон світу 2010 року «Формули 1» на воді Самі СЕЛІО (Sami SELIO). Він розповів, як проходять змагання, які судна беруть участь в гонках.