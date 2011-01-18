Суркіс не поспішає купувати Алієва

Президент київського «Динамо» прокоментував « СЭ » останні висловлювання колеги з московського «Локомотива» Ольги Смородської з приводу ймовірного повернення в український клуб півзахисника Олександра Алієва і підвищення за минулий рік його трансферної вартості до 11 мільйонів євро.

- Інколи складається відчуття, що пані Смородська розмовляє сама з собою, - сказав Суркіс. - Вона заявляє, що знаходиться в переговорному процесі з «Динамо», але такого процесу, слід розуміти, не існує в принципі. Ми обговорювали з нею лише передбачені угодою з «Локо» терміни переведення на наш рахунок останніх траншей трансферної вартості Алієва - і не більше того. Президент московського клубу вважає, що гравець коштує тепер уже 11 мільйонів? Це її право, але викупляти права на Алієва за таку суму, навіть за вирахуванням все ще не заплачених нам чотирьох мільйонів євро, ми не маємо наміру.

За словами президента "Динамо", клуб може обійтися і без Алієва: "Наш головний тренер говорив про Алієва, але його інтерес до нього, як я вже мав нагоду відмітити, з фанатизмом не межує. Ми цілком зможемо обійтися без цього гравця - тим паче, що в Лізі Європи цього сезону абсолютно точно не могли б на нього розраховувати."