Український клуб виграв чемпіонат Росії

Спортсменки муніципального спортивного клубу «Сумчанка», вигравши всі свої матчі, стали тріумфаторами відкритого чемпіонату Російської Федерації з індорхокею, що проходив у місті Дзержинську Нижегородської області.

Як передає кореспондент УНІАН, вперше в історії розіграшу чемпіоном РФ стала команда з України.

У прес-службі МСК «Сумчанка» повідомили, що команду, фактично було позбавлено можливості тренуватися в Сумах через відмову Української академії банківської справи НБУ надати їй для цього легкоатлетичний манеж. Тому спортсменки змушені були тренуватися за кордоном.

За результатами ігор багаторазові чемпіонки України продемонстрували величезну перевагу в класі, обігравши з великою перевагою всіх суперників: ХК «Електросталь» (Електросталь) з рахунком 14:1, «Вимпел» (Корольов) - 4:0, Динамо (Казань) - 14:0, «Метробуд» (Санкт-Петербург) - 11:2, «Мар’їно» (Москва) - 8:1 та «Волга-Телеком» (Нижній Новгород) - 5:2.

Наступним етапом підготовки до чемпіонату світу і Кубку європейських чемпіонів стане участь клубу і гравців національної збірної України (що складається в основному із сумчанок) в 25-му міжнародному турнірі з індорхокею «Лейпцизький ярмарок», що відбуватиметься з 21 по 23 січня у Німеччині.

А найбільш значущою подією індорхокейного сезону-2011 стане чемпіонат світу, що відбудеться 8-13 лютого у Познані (Польща). Національна збірна України з індорхокею кваліфікувалася на чемпіонат світу як чемпіон Європи-2010.

Суперниками команди в підгрупі будуть національні збірні Голландії, Чехії, Австрії, Аргентини та Казахстану.

Завершиться індорхокейний сезон участю МСК «Сумчанка» у Кубку європейських чемпіонів з індорхокею, що відбудеться з 25 по 27 лютого в німецькому Мангеймі.

Довідка УНІАН. Індорхокей - варіант хокею на траві, при якому ігри проходять на майданчику в залі у форматі "6 на 6 гравців".