Визначилися фіналісти Кубка України з футболу
10 забитих голів у двох матчах
|Чипріан Маріка
Футболісти Таврії ледве не стали авторами сенсації. Ще б пак, два голи за 6 стартових хвилин матчу (Гоменюк 3, Зельмікас, 6)! Але ейфорія сімферопольських уболівальників була не дуже довгою: гірники у боргу не залишилися, причому голи в ворота Тодіча влетіли з тим же інтервалом у 3 хвилини Чигринський, 23 і Матузалем, 26. Фінальний свисток зафіксував 2:2 – Шахтар не виграв, але завдяки двом голам, забитим на чужому полі проходить у фінал.
А там його чекає одвічний суперник – Динамо.
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4:2, і 27 травня у фіналі зустрінуться Шахтар і Динамо.
1/2 Кубка України
Матчі у відповідь
Таврія (Сімферополь) - Шахтар (Донецьк) 2:2 (перший матч 0:0)Таврія: Тодіч, Першин, Омоко, Розгон, Йокшас, Зельмікас, Любенович, Едмар (Галюза, 71), Голайдо, Ідахор (Ковпак, 71), Гоменюк
Шахтар: Шутков, Срна, Чигринський, Кучер, Рац, Левандовські, Матузалем, Вукіч, Гай, Маріка (Бєлік, 62), Брандао
Голи: Гоменюк 3, Зельмікас 6 - Чигринський 23, Матузалем 26
Динамо (Київ) - Металіст (Харків) 4:2 (перший матч 1:0)Динамо: Шовковський, Гусєв, Несмачний, Ващук, Юссуф, Родріго, Гіоане (Алієв, 45), Чернат (Мандзюк, 46), Ротань, Рінкон, Клебер
Металіст: Горяїнов, Хомін, Бабіч, Валяєв, Слюсар, Данілов, Рикун (Девіч 69), Гуйе Тато, Бордіян, Антонов (Нвоха, 46), Фомін (Діденко, 76)
Голи: Клебер 17, Родріго 23, Родріго 83 (пен), Гусев 86 - Фомін 16, Рикун 49 (пен)