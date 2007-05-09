Визначилися фіналісти Кубка України з футболу

У Києві і Сімферополі завершилися матчі у відповідь півфіналу Кубка України.

Футболісти Таврії ледве не стали авторами сенсації. Ще б пак, два голи за 6 стартових хвилин матчу (Гоменюк 3, Зельмікас, 6)! Але ейфорія сімферопольських уболівальників була не дуже довгою: гірники у боргу не залишилися, причому голи в ворота Тодіча влетіли з тим же інтервалом у 3 хвилини Чигринський, 23 і Матузалем, 26. Фінальний свисток зафіксував 2:2 – Шахтар не виграв, але завдяки двом голам, забитим на чужому полі проходить у фінал.

А там його чекає одвічний суперник – Динамо.

Кияни теж примусили своїх фанів понервувати: на 16 хвилині контратака Металіста завершилася узяттям воріт (Фомін). Шовковський дістав м`яч з сітки і почав атаку Динамо. Після навісу Несмачного Ротань пробив головою приблизно з 11-метрової позначки - м`яч влучає в поперечину, і тут на допомогу приходить Клебер – 1:1. На 26 хвилині Рінкон заробляє пенальті, але Горяїнов його бере. Родріго виявився найспритнішим у цій ситуації і зумів добити м`яч у сітку - 2:1. Але це був не останній одинадцятиметровий у цьому матчі. На початку другого тайму Мандзюк, який з`явився після перерви у складі Динамо сфолив у своєму штрафному і Рикун чітко реалізовує пенальті - 2:2. Гра проходить практично на зустрічних курсах, м`яч у центрі поле не затримується. Під кінець гри Металіст в атаці виглядає навіть активніше. 81-а хвилина: пенальті :). Рінкон одержав м`яч у штрафній від Клебера, відкинув назад на Алієва, якого зніс Бабич, жорстко зігравши в ногу. І ось тут вже удар бразильця досягає мети (правда з другої спроби - перший раз хтось з гравців завчасно вбіг в штрафну, і арбітр попросив перебити) - 3:2. Жирну крапку в матчі поставив Гусєв. На 86 хвилині Олег після помилки воротаря - вибиваючи м`яч, Горяїнов влучив у когось зі своїх партнерів - зблизька вразив ворота Металіста.

4:2, і 27 травня у фіналі зустрінуться Шахтар і Динамо.

1/2 Кубка України

Матчі у відповідь

Таврія (Сімферополь) - Шахтар (Донецьк) 2:2 (перший матч 0:0) Таврія: Тодіч, Першин, Омоко, Розгон, Йокшас, Зельмікас, Любенович, Едмар (Галюза, 71), Голайдо, Ідахор (Ковпак, 71), Гоменюк

Шахтар: Шутков, Срна, Чигринський, Кучер, Рац, Левандовські, Матузалем, Вукіч, Гай, Маріка (Бєлік, 62), Брандао

Голи: Гоменюк 3, Зельмікас 6 - Чигринський 23, Матузалем 26

Динамо (Київ) - Металіст (Харків) 4:2 (перший матч 1:0) Динамо: Шовковський, Гусєв, Несмачний, Ващук, Юссуф, Родріго, Гіоане (Алієв, 45), Чернат (Мандзюк, 46), Ротань, Рінкон, Клебер

Металіст: Горяїнов, Хомін, Бабіч, Валяєв, Слюсар, Данілов, Рикун (Девіч 69), Гуйе Тато, Бордіян, Антонов (Нвоха, 46), Фомін (Діденко, 76)

Голи: Клебер 17, Родріго 23, Родріго 83 (пен), Гусев 86 - Фомін 16, Рикун 49 (пен)