Металіст підписав двох аргентинців

Харківський футбольний клуб «Металіст» підписав контракт з двома аргентинськими футболістами Джонатаном КРІСТАЛЬДО і Себастьяном БЛАНКО на загальну суму 14,7 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, «сума контракту» із напівзахисником аргентинського клубу «Ланус» Себастьяном БЛАНКО становить 8 мільйонів 700 тисяч євро, а нападник клубу «Велес Сарсфільд» Джонатан КРІСТАЛЬДО обійшовся «Металісту» в 6 мільйонів євро.

Контракт з обома легіонерами підписано на 5 років. Представлення нових гравців харківського клубу відбулося сьогодні у прес-центрі стадіону «Металіст».

Коментуючи подію, спортивний директор ФК «Металіст» Євген КРАСНІКОВ назвав купівлю аргентинських футболістів «рекордним придбанням», яке, за його словами, є найдорожчим трансфером харківського клубу. Він зазначив, що «Металіст» 3 роки спостерігав за обома аргентинцями і переміг у змаганні за їхнє придбання деякими клубами Європи.

За словами Є.КРАСНІКОВА та генерального директора ФК «Металіст» Сергія ВОЛИКА, С.БЛАНКО і Дж.КРІСТАЛЬДО є найперспективнішими молодими футболістами Аргентини, і харківський клуб пов’язує з ними великі надії. У «Металісті» С.БЛАНКО гратиме під номером 23, Дж.КРІСТАЛЬДО – під номером 21.

Обидва аргентинці висловили задоволення своїм переходом до «Металіста». Дж. КРІСТАЛЬДО на прес-конференції зазначив, що «Металіст» знаходиться в лідерах української першості і, на його думку, «буде битися за чемпіонство». Аргентинці також наголосили, що як частина команди «будуть намагатися всіляко сприяти цьому».