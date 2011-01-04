Президент ФІФА хоче скасувати післяматчеві пенальті
09:04, 04 січня 2011Спорт
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На великих турнірах
Правило післяматчевих пенальті у зустрічах на виліт на великих турнірах можуть скасувати.
Про це заявив президент ФІФА Зепп Блаттер, пише Чемпіон з посиланням на Reuters.
"Вважаю, що у футболі переможець не повинен визначатися у серії пенальті", - сказав він.
"Це дуже нерозумно, коли одна команда виграє, а друга поступається через промах одного гравця", - додав Блаттер.
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