Президент ФІФА хоче скасувати післяматчеві пенальті

Правило післяматчевих пенальті у зустрічах на виліт на великих турнірах можуть скасувати.

Про це заявив президент ФІФА Зепп Блаттер, пише Чемпіон з посиланням на Reuters.

"Вважаю, що у футболі переможець не повинен визначатися у серії пенальті", - сказав він.

"Це дуже нерозумно, коли одна команда виграє, а друга поступається через промах одного гравця", - додав Блаттер.