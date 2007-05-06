Футбол між конфесіями відмінили через жінок
Щоб уникнути "фізичного контакту"
Футбольний матч між імамами та християнськими священиками, який мав відбутися наприкінці конференції, присвяченої діалогові між конфесіями, скасований, передає агентство Associated Press.
Організатори конференції "Пліч-о-пліч", що проходила в Осло у суботу, планували завершити захід товариським матчем. Проте мусульманська команда виступила проти участі в грі жінок-священиків, оскільки іслам забороняє близький фізичний контакт з незнайомками.
Тоді було вирішено вивести жінок зі складу команди. Але її капітан на знак протесту відмовився грати.
У заяві Норвезької церкви з приводу інциденту зазначається, що в таких умовах матч "надіслав би невірний сигнал". "Оскільки ми думали, що гра стала б добрим завершенням конференції, ми не захотіли її відмінити і вирішили вивести на полі тільки чоловіків. Але тепер ми розуміємо, що це невірно, якщо в команді священиків немає жінок", - пояснив прес-секретар релігійної організації.