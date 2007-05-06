Футбол між конфесіями відмінили через жінок

Футбольний матч між імамами та християнськими священиками, який мав відбутися наприкінці конференції, присвяченої діалогові між конфесіями, скасований, передає агентство Associated Press.

Організатори конференції "Пліч-о-пліч", що проходила в Осло у суботу, планували завершити захід товариським матчем. Проте мусульманська команда виступила проти участі в грі жінок-священиків, оскільки іслам забороняє близький фізичний контакт з незнайомками.

Тоді було вирішено вивести жінок зі складу команди. Але її капітан на знак протесту відмовився грати.

У заяві Норвезької церкви з приводу інциденту зазначається, що в таких умовах матч "надіслав би невірний сигнал". "Оскільки ми думали, що гра стала б добрим завершенням конференції, ми не захотіли її відмінити і вирішили вивести на полі тільки чоловіків. Але тепер ми розуміємо, що це невірно, якщо в команді священиків немає жінок", - пояснив прес-секретар релігійної організації.

Лента.ру