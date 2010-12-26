Результати матчів 19-го туру англійської Прем'єр-ліги

23:09, 26 грудня 2010
Спорт
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Попереду - Манчестери, завтра матч туру

Закінчилися сьогоднішні матчі 19-го туру англійської Прем`єр-ліги

Фулхем - Вест Хем 1:3 (Х`юз 10 - Коул 36, 73 Пікьонн 44)

Блекберн - Сток Сіті 0:2 (Хут 50, Вілсон 90)

Болтон - Вест Бромвич 2:0 (Тейлор 39, Елмандер 85)

Вулверхемптон - Віган 1:2 (Флетчер 86 - Родальєга 9, Клеверлі 20)

Ньюкасл - Манчестер Сіті 1:3 (Керолл 71 - Беррі 2, Тевес 5, 80)

МЮ - Сандерленд 2:0 (Бербатов 4, 56)

Астон Вілла - Тоттенхем 1:2 (Олбрайтон 82 - Ваарт 22, 66)

Завтра відбудеться матч

Арсенал (32) - Челсі (31)

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