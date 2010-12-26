Результати матчів 19-го туру англійської Прем'єр-ліги

Попереду - Манчестери, завтра матч туру

Закінчилися сьогоднішні матчі 19-го туру англійської Прем`єр-ліги Фулхем - Вест Хем 1:3 (Х`юз 10 - Коул 36, 73 Пікьонн 44) Блекберн - Сток Сіті 0:2 (Хут 50, Вілсон 90) Болтон - Вест Бромвич 2:0 (Тейлор 39, Елмандер 85) Вулверхемптон - Віган 1:2 (Флетчер 86 - Родальєга 9, Клеверлі 20) Ньюкасл - Манчестер Сіті 1:3 (Керолл 71 - Беррі 2, Тевес 5, 80) МЮ - Сандерленд 2:0 (Бербатов 4, 56) Астон Вілла - Тоттенхем 1:2 (Олбрайтон 82 - Ваарт 22, 66) Завтра відбудеться матч Арсенал (32) - Челсі (31)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter