Гусін офіційно очолив "Динамо-2"

Колишній півзахисник збірної України Андрій Гусін очолив другу команду київського "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу. Очікується, що Гусін визначиться з кандидатурами своїх помічників до 23 грудня, коли команда вийде з відпустки.

Футболіст розірвав договір з "Анжі" (Махачкала), де працював помічником головного тренера. Гусін, який завершив кар`єру гравця в 2008 році, працював асистентом головного тренера в російських "Сатурні" та з березня - в "Анжі".

Питання про подальшу роботу Геннадія Литовченка, який до цього чотири роки очолював «Динамо-2», буде вирішене найближчим часом.