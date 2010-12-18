Центральний поєдинок туру в англійській Прем'єр-лізі не відбудеться

Нова хвиля снігопадів і холодів примушує переносити на придатніший час спортивні події у Великій Британії.

Зранку стало відомо, що сьогодні не будуть зіграні поєдинки Прем`єр-ліги Ліверпуль - Фулхем і Віган - Астон Вілла. Трохи пізніше прийшла інформація про відміну поєдинків Бірмінгем - Ньюкасл і Арсенал - Сток.

У Ліверпулі немає абсолютно жодних проблем з полем і стадіоном, а ось на вулицях небезпечно: 10 дюймів снігу і -6 на градуснику. У Вігані трохи небагато інша, там відмовила система підігріву поля, тому матч скасовано.

Центральний поєдинок туру в АПЛ теж не відбудеться.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Челсі, організатори вимушені були перенести заплановану на завтра зустріч лондонців з Манчестер Юнайтед.

У Чемпіоншипі відмінили вже чотири матчі матчу Кардіфф - Бернлі, Портсмут - Сканторп, Вотфорд - Престон і Міллуолл - Барнслі. Тільки один матч поки залишається в грі в Лізі 1, а в Лізі 2 вже все скасовано. Також перенесені чотири з шести матчів у чемпіонаті Шотландії.

Football.ua