Спартак можуть виключити з Ліги Європи

Безпорядки, влаштовані спартаківськими уболівальниками в Жиліні на матчі завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів, загрожують команді серйозними неприємностями. Як повідомляє видання "Спорт-Экспресс", справа може дійти до виключення команди з Ліги Європи, в 1/16 фіналу якої вона вийшла, перемігши в Словаччині.

- Зараз контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА чекає доповіді від арбітра і делегата матчу - Кевіна Блома і Банчо Тодорова, - сказав офіційний представник європейського футбольного союзу Роб Фолкнер. - Після цього буде прийнято рішення про розслідування інциденту, а вже на засіданні, яке відбудеться 16 грудня, КДК може винести вердикт. Втім, якщо справа виявиться складною і знадобиться більше часу для вивчення всіх обставин, то все відкладеться до 20 січня, коли КДК збереться наступного разу. У разі крайньої необхідності передбачена можливість позачергового засідання.

Гра, що відбулася ввечері 8 грудня, була перервана приблизно на 20 хвилин, коли на початку першого тайму фанати почали палити файєри та кидати їх на поле. Дії фанатів "Спартака" були відгуком на смерть 28-річного вболівальника Єгора Свиридова, застреленого в ніч на 6 грудня під час масової бійки в Москві. Багато хто прямо заявляв, що їх мета - зірвати гру.