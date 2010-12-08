Червоненко сподівається, що «Ялта-ралі» стане етапом світового кубка

Президент Автомобільної федерації України, голова організаційного комітету Prime Yalta Rally Євген ЧЕРВОНЕНКО розраховує, що перегони в Криму в 2011 році можуть бути включені у календар міжнародних змагань з авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC).

Про це він сказав у Ялті, де 5-7 грудня спеціальна делегація інспектувала швидкісні ділянки траси, які пропонується задіяти для серії світового кубка IRC.

«Вирок нам стане відомий 10 грудня. Буде опублікований календар проведення Кубка світу, і я упевнений, що Україна буде в цьому списку. Упевнений, що трасу ми здали», - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО, якого цитує «Кримське інформаційне агентство».

Влада Криму розраховує, що проведення в Ялті етапу Кубка світу з авторалі дозволить збільшити надходження до бюджету від курортно-рекреаційної сфери.

*** Yalta Rally з`явилося в 2005 році. Перегони щороку проходять на трасах поблизу Ялти, а також на горі Ай-Петрі. У змаганнях беруть участь екіпажі з різних країн світу. Ралі є найскладнішим в Україні, включене в календар Кубка Європи з авторалі у вигляді компактної серії добре організованих, високошвидкісних асфальтових ділянок по Ай-Петрі і довколишнім околицям.

Intercontinental Rally Challenge (IRC) є Кубком світу і неофіційним чемпіонатом світу серед серійних автомобілів. З`явилися в 2006 році. У IRC представлено 8 автомобільних концернів.

Спортсмени ралі ведуть боротьбу за перемогу в загальному заліку, призи за підсумками етапу одержують три кращі пілоти, три кращі штурмани і найсильніша команда. Етапи серії проводяться за правилами світового чемпіонату FIA.