Рейтинг найбагатших футболістів України

Капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна заробляє більше за всіх з футболістів, які виступають в українському чемпіонаті. Один з лідерів збірної Хорватії одержує 4 млн. євро за рік (350 тис. за місяць). На другому місці в складеному телепередачею «Інший футбол» рейтингу його партнер по клубу і збірній, який перейшов до «Шахтаря» цього літа, Едуарду да Сілва, який щорік багатшає на 3 млн. євро.

Замикає першу трійку легендарний і найбільш титулований український футболіст, капітан київського «Динамо» і збірної України Андрій Шевченко, який одержує 2,5 млн. євро в рік. Президент столичного клубу Ігор Суркіс не приховує того, що Шевченко є одним з найвище оплачуваних гравців в нашому футболі. «Причина в тому, що я забрав його з «Челсі», коли у нього був чинний контракт з клубом, і без грошової компенсації», - пояснює І.Суркіс.

Цікаво, що бувши гравцем лондонського суперклубу, з якого Шева повернувся до Києва в серпні 2009 р., він разом з англійцем Френком Лемпардом і німцем Міхаелем Баллаком вважався найбільш багатим.

Далі в списку ще кілька футболістів «Шахтаря». Так, півзахисник Фернандіньо, який відновлюється після тяжкої травми, одержує щорічно 2 млн. євро. Стільки ж заробляє, повернувшись до Донецька після річного перебування в каталонській «Барселоні», Дмитро Чигринський.

1,5 млн. євро за рік дістаються ще одному бразильському півзахисникові «Шахтаря», авторові вирішального голу у фіналі Кубка УЄФА 2009 р. Жадсону. Таку ж суму заробляє в ПФК «Севастополь» найтитулованіший футболіст в історії донецького клубу Маріуш Левандовський, який перед початком цього сезону залишив «оранжево-чорну» команду. Поляк одержує серйозні гроші у складі аутсайдера прем`єра-ліги тому, що «Севастополь» не платив «Шахтареві» за його трансфер.

На восьмому місці йде ще один нападаючий київського «Динамо» Артем Мілевський. Його щорічна зарплата становить 1,4 млн. євро (120 тис. за місяць). На 200 тис. менше одержує кращий на даний момент бомбардир чемпіонату України, форвард «Дніпра» Євген Селезньов.

Замикає десятку бразильський легіонер харківського «Металіста» Клейтон Шавьєр, зарплата якого - 1 млн. євро в рік. Майже мільйон доларів щороку заробляє найвище оплачуваний, за інформацією президента київського «Арсеналу» Вадима Рабиновича, футболіст «канонірів», колишній гравець московського ЦСКА Ролан Гусєв.