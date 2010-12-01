На Чемпіонаті з джиу-джитсу українцю зламали два ребра, але він переміг

На Чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який відбувся 27-28 листопада в Санкт-Петербурзі, українські спортсмени посіли два п`ятих, два сьомих і два дев`ятих місця. Про це в коментарі УНІАН повідомив президент Національної асоціації джиу-джитсу Віктор МАЛЮТЕНКО (шостий дан).

“Україну представляли 6 чоловік. І всі в десятці, - зазначив В.МАЛЮТЕНКО. - Нашому наймолодшому 20-річному спортсменові в першому ж бою зламали два ребра, але він виграв цей поєдинок і після цього ще виграв п`ять поєдинків з великим розривом, але коли боровся за бронзу, не зміг витримати біль і поступився”.

За словами В.МАЛЮТЕНКА, в загальнокомандному заліку українці одержали 130 балів. “Ми на 50% виконали ліцензію на міжнародні ігри”, - повідомив тренер.

В.МАЛЮТЕНКО також відзначив, що джиу-джитсу – досить складний вид спорту, який включає і елементи боротьби, і ударну техніку, і карате-бокс.

Міжнародні змагання з джиу-джитсу проходять раз на два роки. Наступний Чемпіонат світу пройде в Італії у 2012 році.

Довідка. Джиу-джитсу (від яп. «мистецтво м`якості») - загальна назва, вживана для японських бойових мистецтв, що включають техніку боротьби зі зброєю і без неї. Джиу-джитсу відносять до найбільш давніх видів японської боротьби.