Ющенко очолив оргкомітет Євро-2012 і доручив Кабміну про все подбати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очолив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться в Указі "Про заходи щодо забезпечення підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, розміщеному на сайті Президента України.

Зокрема, цим указом «з метою забезпечення належної підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу” президент постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 та затвердив персональний склад комітету.

Кабінету Міністрів України В.ЮЩЕНКО доручив утворити допоміжний орган з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу та забезпечити його взаємодію з Організаційним комітетом;

підготувати та подати у двомісячний строк на розгляд Оргкомітету план заходів на 2007 – 2012 роки щодо підготовки та проведення в Україні Євро–2012), передбачивши, зокрема:

вирішення питання щодо прискорення будівництва, реконструкції, упорядкування стадіонів, інших об`єктів фізкультурно-спортивної індустрії та інфраструктури в містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові з метою приведення таких об`єктів у відповідність із технічними характеристиками світового рівня та введення в експлуатацію до 2010 року;

забезпечення додержання вимог законодавства з питань інтелектуальної власності під час підготовки та проведення Євро–2012;

забезпечення належного функціонування транспортної мережі, аеропортів, збільшення обсягів та поліпшення якості транспортних послуг;

розроблення комплексу заходів з розвитку туризму на 2008 – 2012 роки з метою створення сприятливих умов для задоволення потреб вболівальників під час проведення Євро–2012;

забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові;

фінансування відповідних заходів за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання зобов`язань (гарантій), оформлених згідно з регламентом Європейської спілки футбольних асоціацій, щодо проведення Євро–2012; утворити у місячний строк організаційні комітети для розроблення та реалізації регіональних планів заходів з підготовки та проведення Євро–2012.

Держкомітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення Євро–2012.

До складу Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу, крім Президента, зокрема, увійшли:

БАЛОГА Віктор – глава Секретаріату Президента України, заступник голови Організаційного комітету;

СУРКІС Григорій – президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА, заступник голови Організаційного комітету (за згодою);

АХМЕТОВ Рінат – почесний президент акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк», народний депутат України (за згодою);

БЛОХІН Олег – головний тренер національної збірної команди України з футболу (за згодою);

БУБКА Сергій – президент Національного олімпійського комітету України (за згодою);

КЛИЧКО Віталій – радник Президента України;

КОЛОМОЙСЬКИЙ Ігор – віце-президент Федерації футболу України, голова наглядової ради товариства «Футбольний клуб «Дніпро» Дніпропетровськ» (за згодою);

ТАРУТА Сергій – голова Ради директорів Корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», президент товариства «Футбольний клуб «Металург» Донецьк» (за згодою);

ШЕВЧЕНКО Андрій – капітан національної збірної команди України з футболу (за згодою) та інші.