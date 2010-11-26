У неділю в Києві презентують Талісмани Євро-2012

Київ. 26 листопада. УНІАН. У неділю, 28 листопада, о 10.00 у Києві за участю заступника голови міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА та заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА відбудеться урочиста презентація Талісманів УЄФА Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у програмі презентації участь Талісманів у XV традиційних відкритих змаганнях зі спортивного танцю Kyiv Open 2010; фотосесія з киянами та гостями столиці біля Пасажу на Хрещатику та виступ на арені Національного цирку України.

Презентація розпочнеться у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, корпус № 5 (вул. Фізкультури, 1).

Акредитація журналістів на захід проводиться сьогодні, 26 листопада, до 17.00 за телефонами: 279-24-11, 279-93-42, (067) 465-11-20.