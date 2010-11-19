У СКМ ще не вирішили, продати ФК «Іллічівець» чи подарувати

17:52, 19 листопада 2010
Спорт
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Отримали клопіт разом з меткомбінатом

У компанії СКМ поки не знають, що буде з футбольним клубом «Іллічівець».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку генеральний директор компанії СКМ Олег ПОПОВ.

«Як ви знаєте, за правилами нашої федерації (футболу), не можна мати два клуби, тому природно ми залишимо, я думаю, ФК «Шахтар» (Донецьк)», - сказав гендиректор.

На уточнююче запитання УНІАН, чи має намір компанія продати клуб «Іллічевець», О.ПОПОВ відповів: «Ми поки не знаємо, продамо чи подаруємо».

При цьому він не зміг відповісти, як швидко це відбудеться. «Поки не знаю. Дайте нам час», - зазначив гендиректор.

Довідка УНІАН. Після входження Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча до компанії СКМ, футбольний клуб «Іллічевець», який раніше належав меткомбінату, також увійшов до компанії СКМ.

 

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